حملة أمنية تضبط 82 شخصًا بحوزتهم نصف طن مخدرات في دمياط
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة مركز شرطة دمياط.
وأسفرت جهودها عن ضبط 73 قضية ضُبط خلالهم (82) متهم وبحوزتهم (386,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 146,150 كيلو جرام لمخدر البانجو – 4,620 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 126,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 891 قرص مخدر – بندقية آلية – 13 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 64 فردا محليا – 249 طلقة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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