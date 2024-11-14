الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

إصابة جنديين إسرائيليين إثر سقوط مسيرة مفخخة على قاعدة إلياكيم شرق حيفا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الخميس، عن إصابة جنديين بجراح جراء سقوط وانفجار مسيرة مفخخة في قاعدة "إلياكيم" العسكرية شرق مدينة حيفا.

خسائر جيش الاحتلال في غزة ولبنان 

واعترف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل قائد فصيل في كتيبة 51 بلواء جولاني وإصابة ضابط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.

وأقر  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بإصابة 17 عسكريا في يوم واحد، منهم 11 على جبهة لبنان، و6 على جبهة غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل عن المعارك التي أدت للإصابات.

 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال حزب الله اللبناني: "قصفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة".

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جيش الاحتلال غزة لبنان حيفا

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