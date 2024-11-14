جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر من أزمة تجنيد

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من أزمة تجنيد في صفوفه، مطالبا بتمديد فترة الخدمة في صفوف الجيش النظامي، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

جيش الاحتلال يحذر أزمة تجنيد في صفوفه

ومن جانبها ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير اليوم الخميس، أن نسبة التجنيد في صفوف الجيش تصل إلى 83% فقط.

أسباب أزمة التجنيد في جيش الاحتلال

وترجع أزمة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عد أسباب أهمها رفض الحريديم الانضمام لصفوف الجيش، على الرغم من إقرار قانون يقضي بتجنيدهم.

ويخوض جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على جبهتي لبنان وقطاع غزة في أن واحد، وهو ما وضع تل أبيب في أزمة نقص عدد الجنود.

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