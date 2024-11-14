أخبار الاقتصاد اليوم: 200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب.. 70% تخفيض بأسعار الملابس الرجالي في عروض الجمعة البيضاء.. تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب بلبنان

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر الذهب من بداية تعاملات الأسبوع وحتى، اليوم الخميس، بقيمة كبيرة داخل الأسواق المحلية.

وشهدت معظم أسعار الجرامات تراجع كبير، وبلغت قيمة التراجع في الجرام 21 الاكثر انتشارا في السوق المصرى ما يقرب من 200 جنيه، بينما تراجع سعر الجرام 24 ما يقارب الـ 234 جنيها.

وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبًا خلال تعاملات الخميس، متأثرة بشكل رئيسي بقوة الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأمريكي ظل ثابتًا، في حين أثرت التوقعات بمزيد من الإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على الأسعار.

توقع البنك الدولي أن تتأثر الأوضاع الاقتصادية اللبنانية نتيجة الصراع الدائر حاليا مع الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تصل الخسائر إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، وهي إجمالى تكلفة الأضرار المادية والاقتصادية للحرب.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

سجلت أسعار اللحوم الكندوز انخفاضا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الانخفاضات من 6 و12.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كشفت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الخميس، في دولة السودان، أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة بصورة كبيرة خلال شهر أكتوبر 2024.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة داخل البلاد، فإن معدلات التضخم في البلاد ظلت فوق المئتين بالمئة في أكتوبر.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، أن التضخم السنوي بلغ 211.48 بالمئة في أكتوبر مقابل 215.52 بالمئة في سبتمبر و218.18 بالمئة في أغسطس.

قدم عدد من المحال التجارية تخفيضات على أسعار الملابس الرجالي؛ بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

وتراوحت التخفيضات على أسعار الملابس الرجالي ضمن عروض الجمعة البيضاء ما بين 20 و75%، وجاء سعر الملابس الرجالي من العلامات التجارية الشهيرة المستوردة أو المنتجة محليًا بعد تطبيق التخفيضات

حصد بنك مصر جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية في مصر لعام 2024 Best Islamic Bank - Egypt -2024، من مجلة ميا فاينانس "MEA Finance" العالمية، حيث قامت المجلة بتنظيم احتفالية مهيبة يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2024 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتسليم الجوائز للمؤسسات الفائزة بحضور لفيف متميز من قادة القطاع المصرفي ومجتمع الاستثمار حول العالم، وقد قام محمد عدلي القيعي - رئيس الائتمان واستثمار الشركات الإسلامي ببنك مصر باستلام الجائزة التي توج بها البنك.

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات منتدى الأعمال المصري- الجنوب أفريقي، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وكالفين فيومي، ممثل وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بدولة جنوب أفريقيا، وأبيديدنجو مهوتو، ممثل وزارة تنمية المشروعات الصغيرة بجنوب أفريقيا، إلى جانب عدد كبير من ممثلى مجتمعى الأعمال بالبلدين.

واصل الدولار الارتفاع، اليوم الخميس، ليتداول عند أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية ويتجه صوب تحقيق مكاسب لخامس يوم على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.