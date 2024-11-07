وزير الإسكان يلتقي بعثة البنك الدولي لمناقشة مؤشرات مبادرة سكن لكل المصريين

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حاليًا، لمناقشة المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وبحضور مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء أهم المؤشرات التي حققها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن.

وأوضح أنه تمت مناقشة الآليات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، وكذا الفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص في عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساهم في بناء المزيد من الوحدات السكنية وخلق المزيد من فرص العمل.



ومن جانبهم، أكد أعضاء بعثة البنك الدولي أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعد أفضل برنامج لتوفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى العالم، وأوضحوا أنهم يقومون بعرض التجربة المصرية فى مجال توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل على جميع الدول للاستفادة منها.