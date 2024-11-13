الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي

تراجع سعر الدولار، الأربعاء، عن أعلى مستوى في الأشهر الستة الماضية مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

الرسوم الجمركية المقرر فرضها والتضخم

وارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها من أول مايو بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي ما أثار توقعات باحتمال أن تفرض إدارته المقبلة رسوما جمركية وتتخذ إجراءات أخرى يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 105.88 نقطة بعدما وصل إلى 106.21 نقطة.