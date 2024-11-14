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اقتصاد

بعد الضاني، جنون الأسعار يضرب اللحوم الكندوز بالأسواق

أسعار اللحوم الكندوز
أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراواحت الارتفاعات من 5 و10.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك بعد أن شهدت اللحوم الضاني اليوم ارتفاعات مماثلة تراوحت ما بين 11 إلى 18 جنيهًا، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار لحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 361.7 جنيه، بارتفاع 10.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 402.9 جنيه في الأسواق، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

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أسعار اللحوم الكندوز اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 8 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 398.1 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
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كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

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