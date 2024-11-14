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اقتصاد

الدولار يواصل مكاسبه بدعم من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

أسعار الدولار اليوم،
أسعار الدولار اليوم، فيتو

واصل الدولار الارتفاع، اليوم الخميس، ليتداول عند أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية ويتجه صوب تحقيق مكاسب لخامس يوم على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع الدولار إلى ما يزيد على 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو.

 وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.05310 دولار.

كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في أربعة أشهر عند 1.2630 دولار.

الرسوم الامريكية الجمركية والتضخم

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.483 بالمئة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

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