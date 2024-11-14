الخميس 14 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تفاصيل قرض تمويل السيارة من بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يقدم بنك مصر خدمات عديدة للعملاء، ومنها قرض تمويل السيارة.

وأوضح بنك مصر أنه بإمكان العملاء امتلاك السيارة من خلال قرض السيارة المقدم من البنك  بأيسر وأسهل إجراءات، علمًا بأنه يمكن شراء سيارة مستعملة وفقًا كلآتي: -

• في حالة الضمان الشخصي:

- بموجب الراتب لبرامج تعهد جهة العمل بتحويل الراتب/ القسط الشهري قطاع عام / حكومة/ قطاع الاعمال العام بحيث لا يتعدى موديل صنع السيارة أكثر من 5 أعوام.

- بموجب الدخل الافتراضي بحيث لا يتعدى موديل صنع السيارة في نهاية عمر التمويل 10 أعوام للسيارات الألماني، و8 أعوام لباقي السيارات فيما عدا الصيني.

• في حالة الاقتراض بضمان أوعية ادخارية (شهادات - ودائع - مبلغ في حساب توفير )
 

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