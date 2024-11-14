نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"
دوري القسم الثاني ب، أقيمت، اليوم الخميس، مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة في إطار منافسات مسابقة دوري القسم الثاني "ب”.
نتائج مباريات الجولة السابعة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"
النجوم ضد بنها 0ـ1
مصر للتامين ضد تيم اف سي 1ـ0
جمهورية شبين ضد الو أيجيبت 2ـ1
الانتاج الحربي ضد دياموند 2ـ0
إيسترن كومباني ضد البلاستيك 4ـ1
نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
6 أكتوبر ضد المستقبل سبورت 1ـ1
بورفؤاد ضد النصر 1ـ2
العبور ضد المريخ 3ـ1
الشمس ضد نجمة سيناء 2ـ0
جنوب سيناء ضد الشرقية 1-1
المجموعة الرابعة
تيم إف سي ضد دياموند 1ـ1
جمهورية شبين ضد الإنتاج الحربي 1ـ1
بنها ضد إيسترن كومباني 0 ـ 0
الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة 0 ـ 0
مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1
النجوم ( باي )
نتائج مباريات الجولة الثانية لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
6 أكتوبر ضد النصر 0ـ2
بورفؤاد ضد المريخ 0ـ0
العبور ضد الشرقية 0ـ0
جنوب سيناء ضد نجمة سيناء 1ـ2
الشمس ضد مستقبل وطن 1-0
المجموعة الرابعة
مصر للتأمين ضد الإنتاج الحربي 1ـ3
بنها ضد اتحاد الشرطة 1ـ3
النجوم ضد إيسترن كومباني 2ـ3
جمهورية شبين (باي)
الو ايجيبت ضد دياموند 0-1
تيم إف سي ضد البلاستيك 1-0
نتائج مباريات الجولة الثالثة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
مستقبل وطن ضد النصر 0-0
بورفؤاد ضد الشرقية 3-2
العبور ضد نجمة سيناء 2-1
الشمس ضد جنوب سيناء 0-0
6 أكتوبر ضد المريخ 1-1
المجموعة الرابعة
بنها ضد دياموند 2-1
النجوم ضد اتحاد الشرطة 3-1
جمهورية شبين ضد إيسترن كومباني 0-0
الو ايجيبت تيم إف سي 1-2
الانتاج الحربي ضد البلاستيك 2-2
مصر للتأمين ( باي )
نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
الشرقية ضد 6 أكتوبر 3-2
النصر ضد الشمس 1-0
المريخ ضد مستقبل وطن 0-0
نجمة سيناء ضد بورفؤاد 0-1
جنوب سيناء ضد العبور 0-2
المجموعة الربعة
بنها ضد تيم إف سي 1-2
النجوم ضد دياموند 2-0
جمهورية شبين ضد اتحاد الشرطة 1-1
الو ايجيبت ضد البلاستيك 1-1
الإنتاج الحربي ( باي )
مصر للتأمين ضد إيسترن كومباني 1-1.
نتائج مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني "ب"
المجموعة الثالثة
6 أكتوبر ضد نجمة سيناء 1ـ0
بورفؤاد ضد جنوب سيناء 2ـ1
الشمس ضد العبور 0ـ2
مستقبل وطن ضد الشرقية 1ـ0
النصر ضد المريخ 3ـ0
المجموعة الرابعة
بنها ضد اليو ايجيبت 2-1
مصر للتأمين ضد اتحاد الشرطة 1-0
جمهورية شبين ضد دياموند 1-0
النجوم ضد تيم اف سي 0-0
الإنتاج الحربي ضد إيسترن كومباني 1ـ1
البلاستيك ( باي)
نتائج مباريات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدوري القسم الثاني "ب"
البلاستيك ضد بنها 0ـ1
الو أيجيبت ضد النجوم 0ـ1
تيم اف سي ضد جمهورية شبين 1ـ0
دياموند ضد مصر للتامين 1ـ0
الانتاج الحربي ضد اتحاد الشرطة 2ـ1
إيسترن كومباني (باي )
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