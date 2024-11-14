الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع (فيديو)

نشر أفراد اللواء الـ15 التابع للحرس الوطني الأوكراني، اليوم الخميس، مقطع فيديو أظهر رماية مدافع الهاون باستخدام الألغام العنقودية الإسرائيلية، من طراز "M971".

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع



وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل بدأت في تزويد الجيش الأوكراني بالألغام العنقودية منذ ديسمبر عام 2022.

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يذكر أن كل لغم من هذا النوع يوجد بداخله 24 ذخيرة صغيرة كروية الشكل، تصيب القوى البشرية وكذلك المدرعات الخفيفة والناقلات والمنشآت المحصنة.

إسرائيل ترسل أسلحة إلى أوكرانيا

وكانت إسرائيل تزود الجيش الأوكراني بسترات مصفحة وخوذ ووسائل مكافحة الدرونات وأنظمة الإنذار عن الهجوم الصاروخي. وعلاوة على ذلك فإن مقاتلات "إف – 16" التي سلمتها الدانمارك لأوكرانيا تضمنت أجهزة دقيقة من تصنيع شركتي Elbit Systems وRafael الإسرائيليتين.

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