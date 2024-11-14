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خارج الحدود

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع (فيديو)

الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني، فيتو

نشر أفراد اللواء الـ15 التابع  للحرس الوطني الأوكراني، اليوم الخميس،  مقطع فيديو أظهر رماية مدافع الهاون باستخدام الألغام العنقودية الإسرائيلية، من طراز "M971".

الجيش الأوكراني يستخدم ألغاما عنقودية إسرائيلية الصنع 
 

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل  بدأت في تزويد الجيش الأوكراني بالألغام العنقودية منذ ديسمبر عام 2022.

لمشاهدة الفيديو من هنا

يذكر أن كل لغم من هذا النوع يوجد بداخله 24 ذخيرة صغيرة كروية الشكل، تصيب القوى البشرية وكذلك المدرعات الخفيفة والناقلات والمنشآت المحصنة.

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وكانت إسرائيل تزود الجيش الأوكراني بسترات مصفحة وخوذ ووسائل مكافحة الدرونات وأنظمة الإنذار عن الهجوم الصاروخي. وعلاوة على ذلك فإن مقاتلات "إف – 16"  التي سلمتها الدانمارك لأوكرانيا تضمنت أجهزة دقيقة من تصنيع شركتي Elbit Systems وRafael الإسرائيليتين.

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إسرائيل أوكرانيا الجيش الاوكراني ألغاما عنقودية مدافع الهاون

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