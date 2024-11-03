الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

التشيك تسمح لـ60 مواطنًا بالانضمام إلى الجيش الأوكراني.. اعرف القصة

الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني، فيتو

قال المتحدث باسم الرئيس التشيكي بيتر بافيل لإذاعة التشيك: إن بافيل منح حتى الآن إذنًا لـ60 مواطنًا تشيكيّا للانضمام إلى  القوات المسلحة الأوكرانية.

 ضم 60 مواطن تشيكي للقوات المسلحة الأوكرانية

وبشكل إجمالي، تلقى بافيل، وهو عسكري بارز سابق، تولى المنصب منذ أكثر من عام بقليل، 181 طلبا من التشيكيين، الذين يسعون لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا.


وأثار القرار انتقادا من جانب  وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

 
وأدانت المتحدثة باسمه، ماريا زاخاروفا الخطوة التي اتخذها الرئيس التشيكي، متهمة إياه بإغفال سلامة المواطنين التشيك.

وبموجب القانون التشيكي، يجب على المواطنين، الذين يرغبون في القتال لصالح جيش دولة أخرى، أن يطلبوا أولا الإذن من الرئيس.

وهؤلاء، الذين ينضمون بدون هذا الاستثناء، يخاطرون بمواجهة الملاحقة الجنائية لدى عودتهم.

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