الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

15 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على حيي المزة وقدسيا بدمشق

ضربات إسرائيلية على
ضربات إسرائيلية على سوريا، فيتو

نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري تأكيده استشهاد 15 شخصا وإصابة 16 في القصف الإسرائيلي على حيي المزة وقدسيا في دمشق.

ضربات إسرائيلية على سوريا 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، أنه سُمع دوي انفجار قوي في محيط العاصمة وتحديدا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

الدفاعات الجوية السورية

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة حمص بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية زعمت، أمس الأربعاء، عن تنفيذ ضربات ضد مخازن في سوريا كما زعم  الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربات ضد مستودع أسلحة تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا، ردا على هجوم تم على حقل الشدادي النفطي جنوب الحسكة.

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سوريا دمشق الجيش الأمريكي

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