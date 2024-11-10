الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

جراء قصف إسرائيلي، انفجارات تهز جنوب دمشق وسقوط شهداء ومصابين

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على سوريا، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء السورية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن انفجارت هزت منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

انفجارات قوية في دمشق 

وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن  الانفجارات في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق نجمت عن قصف إسرائيلي وتسببت في سقوط  عدد من الشهداء والمصابين.

وأمس السبت أعلن المرصد السوري، في بيان صادر عنه، عن  استشهاد 5 وإصابة 12 جراء غارات إسرائيلية على إدلب وحلب.

سماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الأولية للوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

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دمشق حلب سوريا

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