غارات إسرائيلية تدمر جسورا وحواجز عسكرية بين سوريا ولبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على ريف مدينة "القصير"، استهدفت بحسب مصادر سورية عددًا من الجسور والحواجز العسكرية على الحدود بين سوريا ولبنان.

سلسلة غارات جوية على ريف مدينة القصير

وأفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 11 شخصا إثر القصف الإسرائيلي على ريف القصير.

#عاجل | سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مستودعات أسلحة ومقرات لمليشيا حزب الله ومليشيات موالية لإيران قرب #شنشار وجسر الدف و#القصير وحاجز الضبعة في محافظة #حمص pic.twitter.com/Ci4JQOHWK3 — HORRYA PRESS - حرية برس (@horryapress) November 13, 2024

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدفت طائرات حربية إسرائيلية حاجز الضبعة لقوات النظام وحاجز المشتل للفرقة الرابعة قرب مدينة القصير على طريق ربلة.

وأضاف أن الغارات استهدفت أيضًا "حاجز أمن الفرقة الرابعة على جسر بقرية الجوبانية، وجسر الدف وجسر العدار في ريف القصير قرب الحدود السورية اللبنانية".

وأوضح المرصد أنه بالتوازي مع الهجوم الإسرائيلي، انطلقت الدفاعات الجوية التابعة للنظام، لاستهداف الإسرائيلية.

من جهتها، أشارت بعض المصادر إلى أن الطيران الإسرائيلي دمر جسر "الجوبانية" غرب حمص وهو جسر يربط سوريا مع لبنان ويعد بمثابة طريق لنقل الأسلحة إلى "حزب الله".