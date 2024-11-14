الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

مطار دالاس الدولي،
مطار دالاس الدولي، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن رجال الشرطة الأمريكية، احتجزوا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، لأنه كان مخمورا بمطار دالاس الدولي في واشنطن.

 

الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في المطار

 ونقل موقع Semafor عن عضو الكونجرس قوله: "لقد ارتكبت غلطة أتحمل المسؤولية الكاملة عنها"، مضيفا أنه بسبب "القرار الخاطئ" بخلط الحبوب المنومة مع الكحول، أصبح مشوش الإحساس ولم يتمكن من اللحاق بالطائرة.

وأوضح ماكول: "احتجزني رجال تطبيق القانون لفترة وجيزة، بينما كنت أنتظر أن يصطحبني أحد أقاربي".

txt

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى

txt

رئيس جامعة المنصورة يشهد فعاليات افتتاح الكونجرس العالمي لجراحة الجهاز الهضمي والكبد

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشرطة الأمريكية الكونجرس مجلس النواب الامريكي واشنطن مطار دالاس الدولي

مواد متعلقة

ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى

رئيس الحزب الديمقراطي بواشنطن: نسعى للسيطرة على الكونجرس بغرفتيه

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

انهيار أسعار سبائك الذهب، الجرام أقل من 4500 جنيه فى الصاغة

ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي

أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

إجراءات صارمة للحد من الدين العام، تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي

منوعات

المزيد

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

تعديل مدار محطة الفضاء الدولية قبل وصول مركبة شحن فضائية روسية

ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

شروط الترشح لـ انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لـ الأب والأخ المتوفي، ردده

الأحاديث الواردة في فضائل سورة الحجر ومعناه في القرآن الكريم

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقته بالحسد والحقد من أشخاص مقربين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads