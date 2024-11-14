كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن رجال الشرطة الأمريكية، احتجزوا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، لأنه كان مخمورا بمطار دالاس الدولي في واشنطن.

الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في المطار

ونقل موقع Semafor عن عضو الكونجرس قوله: "لقد ارتكبت غلطة أتحمل المسؤولية الكاملة عنها"، مضيفا أنه بسبب "القرار الخاطئ" بخلط الحبوب المنومة مع الكحول، أصبح مشوش الإحساس ولم يتمكن من اللحاق بالطائرة.

وأوضح ماكول: "احتجزني رجال تطبيق القانون لفترة وجيزة، بينما كنت أنتظر أن يصطحبني أحد أقاربي".