رئيس جامعة المنصورة يشهد فعاليات افتتاح الكونجرس العالمي لجراحة الجهاز الهضمي والكبد

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الكونجرس العالمي لمنظمة جراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام المقام بالقاهرة في دورته الخامسة والثلاثين IASGO 35، والمنعقد في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2024، بمشاركة 35 دولة من جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعله فرصة ثمينة للتبادل العلمي والمعرفي بين خبراء الجراحة على مستوى عالمي.

أقيمت الفعالية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.



ينعقد المؤتمر هذا العام فى مصر، وهى سابقة تعد الأولى من نوعها فى انعقاده خارج أوروبا وأمريكا واليابان، اعتزازا وتقديرًا من الجمعية العالمية لتاريخ مصر العريق، ولتميزها الطبى والبحثى.

كما يترأس منظمة جراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام العالمية في دورتها الحالية الدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورائد زراعة الكبد بجامعة المنصورة، كأول مصري وعربي وأفريقي يتولى رئاسة الجمعية العالمية، بعد فوزه بالإجماع فى نتيجة انتخابات الجمعية العمومية التي انعقدت على هامش فعاليات المؤتمر الرابع والثلاثين بمدينة فيرونا الإيطالية في العام الماضي، وتعتبر هذه الجمعية من أهم وأقدم الجمعيات العالمية التي تضم أكثر من 4000 جراح من كبار المتخصصين من حوالي 70 دولة، والتي كان مقصورًا على جراحي أوروبا وأمريكا واليابان فقط منذ إنشائها.



ويشارك بالمؤتمر أكثر من مائة من كبار العلماء والجراحين في مجال جراحة الجهاز والأوارم وزراعة الكبد من 35 دولة منهم أمريكا واليابان وروسيا وفرنسا والهند والصين وإيطاليا وكوريا، باجمالي عدد 40 جلسة علمية تضم 300 محاضرة، في تخصصات أمراض وجراحات الكبد، والجهاز الهضمي، وزراعة الكبد، والأورام، والمناظير، واستخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي في الجراحات والمناظير، حيث يعرض المؤتمر لكل ما هو جديد في المجال وأحدث التقنيات المتبعة عالميا.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تهتم اهتمام بالغ بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، لاسيما بمجالات أمراض الجهاز الهضمي والأورام، مؤكدَا أن فوز مصر باستضافة هذا المؤتمر والذي جاء بالتصويت في سبتمبر 2023، يؤكد تاريخها العريق وثقة العالم في قدراتها واستقرارها، كما يجعلها محط أنظار العالم نظرًا للنجاح الذي تحققه في مختلف المجالات وخاصة المجالات الطبية، ويساهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة الطبية العالمية.

ورحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضيوف مصر من العلماء والخبراء والمتخصصين المشاركين في المؤتمر، معربًا عن سعادته بالتواجد مع هذا التجمع العلمي الكبير، في واحد من أبرز الأحداث العلمية الطبية الهامة، كما استعرض سيادته مساهمة المستشفيات الجامعية في مجال زراعة الأعضاء، وبخاصة زراعة الكبد والكلي، مشيرًا إلى أول عملية زرع كلي في مصر تمت فى مستشفي جامعة المنصورة خلال عام 1976 على يد الدكتور محمد غنيم، وتبعتها حالة أخرى في نفس العام بمستشفى قصر العينى، وهو وقت ليس بعيد عن أول عملية زراعة في العالم تمت في مدينة بوسطن الأمريكية، ثم تتابع الحالات بعدها في مختلف المستشفيات الجامعية المصرية، ما يدعونا للفخر بقدرات علمائنا.

وعبر الدكتور شريف خاطر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، والذي يعد هو الأهم من نوعه في مجال جراحات الجهاز الهضمي والكبد والأورام، الأمر الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لمصر على المستوى الإقليميي والعالمي، وأيضا التطور الكبير الذي حققته في مجال جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، كما أبدى فخره وإعتزازه بترأس الدكتور محمد عبدالوهاب رائد زراعة الكبد بجامعة المنصورة، للجمعية العالمية.



وأكد «خاطر» على حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار فى الإهتمام بصحة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة على أعلى مستوى بمواصفات عالمية، من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة في رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتأكيد على قيام الجامعة بدورها المجتمعى وريادتها المحلية فى منظومة الخدمات الطبية، وتوفير سبل الرعاية الصحية للمواطنين، لمواكبة التطورات الحديثة ومعدلات النمو.

وفي ذات السياق، قال الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تستعد لافتتاح أوَّل مركز متخصص لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط تم إنشاؤه بتوجيهات رئاسية، نظرًا لما حققه برنامج زراعة الكبد بالجامعة من نجاحات عالمية، مما سيضاعف إجراء عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار، بحيث ستصل عدد العمليات الجراحية إلى 5 عمليات أسبوعيًا، بمعدل 200 حالة سنويًا، وهذا العدد غير مسبوق في أي مركز من مراكز زراعة الكبد من متبرعين أحياء على مستوى العالم، علاوة على متابعة المرضى قبل وبعد إجراء العملية لتفادي حدوث المضاعفات، واستيعاب أكبر قدر من المرضى من الدول العربية الشقيقة، وكذا تدريب الكوادر الطبية من داخل مصر وخارجها على جراحات زراعة الكبد.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أيمن عاشور، والدكتور محمد عبدالوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي، ورئيس الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد، نظرًا لجهودهم المبذولة ودعمهم بالمجال الصحي.

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