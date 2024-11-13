ترامب يحكم منفردا، الجمهوريون يسيطرون على الرئاسة وغرفتي الكونجرس الأمريكى

احتفظ النواب الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكى، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام، الأمر الذي يعزز هيمنة المحافظين على الكونجرس ويمنح ترامب هامشا مريحا للمناورة.

الجمهوريون يسيطرون على مجلس النواب الأمريكى

وكشفت نتائج تقديرية نشرتها شبكتي "سي ان ان" و"ان بي سي نيوز"، أن الجمهوريين حصلوا على 218 مقعدا، محتفظين بذلك بالأغلبية في مجلس النواب بعدما انتزعوا الغالبية من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ إثر انتخابات الأسبوع الماضي.

المؤسسات الأمريكية فى قبضة الحزب الجمهوري

وعقب هذه الانتخابات، فاز الجمهوريون برئاسة البلاد والغالبية في غرفتي الكونجرس الأمريكى، الأمر الذي يعطي دفعة كبيرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، العائد إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.

وأوضح النائب الجمهوري مايك جونسون، المرجح توليه رئاسة مجلس النواب، بانه "كان فوزا حاسما في أنحاء الأمة كافة. ويريدنا الناس أن نطبق برنامج "أمريكا أولا".