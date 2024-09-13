الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

قناع البابايا لتقشير البشرة وتنظيف المسام بعمق

قناع البابايا، فيتو
قناع البابايا، فيتو

تقشير البشرة من روتين العناية بالبشرة الأسبوعية الذى يجب الإهتمام بتطبيقه مرة أسبوعيًّا على الأقل للحفاظ على نظافة مسام البشرة.

وتقشير البشرة عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية غير المكلفة والمتوفرة فى كل منزل ما يساعد الفتيات على تطبيقه بإستمرار.

 

قناع البابايا لتقشير البشرة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع البابايا لتقشير البشرة وتنظيف المسام بعمق.

المكونات:

1/2 كوب من البابايا الناضجة (مقشرة ومهروسة)

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري لزيادة الترطيب)

الطريقة:-

  • قومي بهرس البابايا حتى تصبح ناعمة.
  • أضيفي العسل إلى البابايا واخلطيه جيدًا.
  • نظفي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.
  • ضعي القناع على وجهك باستخدام أصابعك أو فرشاة نظيفة، وتجنبى منطقة العينين.
  • اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.
  • اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم بالغسول المناسب.
  • استخدمي القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.
  • يجب قبل استخدام القناع، قومي باختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود ردود فعل سلبية.
  • بعد استخدام قناع البابايا، تأكدى من استخدام واقي الشمس عند الخروج، حيث قد تكون البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.
  • باستخدام قناع البابايا بشكل منتظم، يمكنك الاستفادة من خصائصه الطبيعية في تحسين صحة بشرتك وإشراقتها.
تقشير البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:
يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

طبقيها على بشرتك قبل النوم، ماسكات طبيعية مفعولها سريع

txt

قناع طبيعي واقتصادي لتفتيح بشرتك وتوريدها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البابايا قناع البابايا تقشير البشرة قناع البابايا لتقشير البشرة وتنظيف المسام بعمق العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

سر جمال وشباب بشرتك بهذه المكونات

خطوات بسيطة تضفي لمسات سحرية على بشرتك

3 خضروات تجعل بشرتك مثالية وخالية من أي عيوب

الأكثر قراءة

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

سرقة حقيبة الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الجريمة خلال مؤتمر للشرطة

إيقاف تشغيل هذه القطارات بدءا من الأحد المقبل

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

تواصل أعمال رفع أنقاض عقار شبرا المنكوب واستمرار إخلاء العقارات المجاورة (صور)

بعد مقتل 6 رهائن، الليكود يتصدر قائمة الأحزاب الإسرائيلية في استطلاع رأي

قانون الإجراءات الجنائية أول تشريع يقره البرلمان في دور الانعقاد الأخير

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقناة الناقلة

ads

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، سرقة وزيرة الشرطة البريطانية أثناء مؤتمر لمكافحة السرقة أمام كبار الضباط

المحظوظون في الأرض، كريستيانو رونالدو يصل إلى مليار متابع رسميا (صورة)

محذرا من زلازل، خبير جيولوجيا يحلل فيديو "الأرض تتنفس" الذي أذهل السودانيين

بشكل مفاجئ، وفاة أضخم لاعب كمال أجسام في العالم عن عمر ناهز 36 عاما (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة 13- 9- 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

حالات الجمع بين معاشين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل التبكير لصلاة الجمعة كما ورد في السنة النبوية

ما فضائل عظمة ذكر رسول الله، وما بيان معنى الصلاة على النبي؟

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية