تقشير البشرة من روتين العناية بالبشرة الأسبوعية الذى يجب الإهتمام بتطبيقه مرة أسبوعيًّا على الأقل للحفاظ على نظافة مسام البشرة.

وتقشير البشرة عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية غير المكلفة والمتوفرة فى كل منزل ما يساعد الفتيات على تطبيقه بإستمرار.

قناع البابايا لتقشير البشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع البابايا لتقشير البشرة وتنظيف المسام بعمق.

المكونات:

1/2 كوب من البابايا الناضجة (مقشرة ومهروسة)

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري لزيادة الترطيب)

الطريقة:-

قومي بهرس البابايا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي العسل إلى البابايا واخلطيه جيدًا.

نظفي وجهك جيدًا وجففيه بلطف.

ضعي القناع على وجهك باستخدام أصابعك أو فرشاة نظيفة، وتجنبى منطقة العينين.

اتركي القناع على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم بالغسول المناسب.

استخدمي القناع مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب الحاجة.

يجب قبل استخدام القناع، قومي باختبار الحساسية على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم وجود ردود فعل سلبية.

بعد استخدام قناع البابايا، تأكدى من استخدام واقي الشمس عند الخروج، حيث قد تكون البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس.

باستخدام قناع البابايا بشكل منتظم، يمكنك الاستفادة من خصائصه الطبيعية في تحسين صحة بشرتك وإشراقتها.

تقشير البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.