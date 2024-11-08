العناية بالبشرة من الأمور التى يجب أن تهتم بها الفتيات للحفاظ على جمال البشرة ونضارتها وحمايتها من الجفاف والتجاعيد المبكرة.

والعناية بالبشرة لا تحتاج الترطيب اليومى العادى فقط بل يجب شرب الماء الوفير وتنازل العصائر والخضروات والفواكه الطازجة مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي ترطب البشرة بعمق

قناع طبيعي للعناية بالبشرة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي وبسيط اجعليه روتين يومي للعناية ببشرتك.

المكونات:-

1 ملعقة صغيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

طريقة التحضير:

اخلطي العسل مع عصير الليمون حتى يتمازجا جيدًا.

ضعي المزيج على بشرتك النظيفة باستخدام أصابعك أو فرشاة.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الدافئ، ثم جففيه بلطف بمنشفة ناعمة.

يساعد القناع على ترطيب البشرة ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا، مما يعزز صحة البشرة.

كما أنه غني بفيتامين C، يعمل على تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة.

يمكنك استخدام هذا القناع يوميًا، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية أو عادية.

لكن إذا كانت بشرتك حساسة، يفضل تقليل الاستخدام إلى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لتجنب التهيج.

العناية بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.