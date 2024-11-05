قناع طبيعي يقضى على البقع الداكنة بالبشرة

البقع الداكنة بالبشرة مشكلة تعانى منها العديد من الفتيات وظهورها بالبشرة له أسباب عديدة أبرزها ظهور حب الشباب والتعرض المستمر لاشعة الشمس.

والبقع الداكنة يجب التخلص منها بالبشرة حفاظا على جمال البشرة ونقائها، وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية وليس الكريمات والمواد الكيميائية.

قناع طبيعي يخلصك من البقع الداكنة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يخلصك من البقع الداكنة بالبشرة.

المكونات:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من الكركم

نقاط قليلة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل واخلطي المكونات جيدا.

أضيفي بضع قطرات من زيت جوز الهند لتحسين الترطيب.

ضعي القناع على البشرة باستخدام أطراف أصابعك أو باستخدام قطعة قطنية، تجنبي منطقة العين.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

استخدمي هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

بعد استخدام القناع، تأكدي من ترطيب بشرتك جيدا.

تجنبي التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد تطبيق القناع، وإذا كنت مضطرة للخروج، استخدمي واقي شمس مناسب.

البقع الداكنة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.