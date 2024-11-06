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صحة ومرأة

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق وتعزيز نضارتها

ترطيب البشرة، فيتو
ترطيب البشرة، فيتو

ترطيب البشرة من الأمور المهمة التي يجب القيام بها يوميًّا أكثر من مرة على مدار اليوم حفاظًا على جمال البشرة وشبابها وحمايتها من الجفاف والتجاعيد المبكرة.

وترطيب البشرة، لا يكون من خلال الكريمات اليومية فقط، بل من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي البشرة وترطبها بعمق.

 

وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب البشرة بعمق وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

ثمرة أفوكادو ناضجة

ملعقة كبيرة عسل نحل 

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند 

قطرات بسيطة من ماء الورد 

الطريقة:-

  • اهرسي نصف حبة أفوكادو ناضجة جيدًا باستخدام شوكة أو خلاط كهربائي.
  • أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي إلى الأفوكادو المهروس.
  • ضعي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند إلى الخليط.
  • أضيفي بضع قطرات من ماء الورد إلى الخليط للحصول على تأثير مهدئ ولتحقيق توازن في الرطوبة.
  • امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلين على خليط ناعم.
  • قبل تطبيق الوصفة، تأكدي من تنظيف وجهك جيدًا باستخدام ماء دافئ وغسول مناسب لنوع بشرتك.
  • قومي بتوزيع الخليط على وجهك والرقبة برفق، مع تجنب منطقة العينين.
  • اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر بلطف.
  • العسل والأفوكادو وزيت جوز الهند يعملون معًا لترطيب البشرة بعمق واحتباس الرطوبة.
  • الفيتامينات والمعادن في هذه المكونات تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتجديد الخلايا، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية.
  • ماء الورد له تأثير مهدئ ويساعد في تقليل الاحمرار والتهيج.
  • يُفضل استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • في حال كان لديك حساسية من أي من المكونات، يُفضل إجراء اختبار على جزء صغير من البشرة قبل الاستخدام الكامل.
ترطيب البشرة 
ترطيب البشرة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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