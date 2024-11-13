الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة "يحمر الشقيف" بلبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

استهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، دراجة نارية في بلدة “يحمر الشقيف” في لبنان، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 3 من جنوده في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء أن انفجارات دوت في منطقة حيفا شمالي إسرائيل.

 

حزب الله يطلق رشقات صاروخية على إسرائيل 

ويأتي ذلك بالتزامن مع هجوم صاروخي موسع من حزب الله اللبناني استهدف عدد من مدن الاحتلال.

 

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات الاحتلال بمستوطنة سعسع

وأعلن حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة سعسع.

 

 

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