الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يكشف حصيلة ضحايا جيش الاحتلال منذ بدء العدوان البري على لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

كشفت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إيقاع أكثر من 100 قتيل و1000 جريح من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العمليات البرية جنوبي لبنان.

وقالت جماعة حزب الله اللبنانية: إن "قرار العدو الانتقال للمرحلة الثانية من المناورة البرية سيكون مصيره الخيبة وحصاده المزيد من الخسائر".

وأضاف حزب الله: "اتخذنا كل الإجراءات لخوض معركة طويلة ومنع العدو من تحقيق أهدافه دفاعا عن حرية وسيادة لبنان".

 

جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثانية من الحرب على لبنان

وأفادت صحيفة «معاريف» العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان.

 

 

أوامر إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليمات إخلاء جديدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته مستهدفًا القرى والبلدات في جنوب لبنان.

 

إعلام عبري: جيش الاحتلال يبدأ المرحلة الثانية من الحرب على لبنان

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