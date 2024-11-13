استشهاد 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على جبل لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية في تقريرها لها اليوم الأربعاء، أن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب أخرين في غارات إسرائيلية على جبل لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة عنيفة حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدف مناطق حارة حريك والليلكي والغبيري، بعد حوالي 12 غارة أمس الثلاثاء.

وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي قرابة الساعة 12 من بعد منتصف الليل تحذيرات للسكان بضرورة إخلاء أبنية حددها في تحذيراته.

تحذيرات إسرائيلية لسكان الضاحية الجنوبية

وجاء في البيانات التحذيرية: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في منطقة حارة حريك، الليلكي والغبيري، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم".