تحرير 32 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية - عن ضبط 32 ألفا و322 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 18 ألفا و908 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1018 مخالفات السير بدون ترخيص و3 مخالفات موقف عشوائي و985 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و19 مخالفة دراجة نارية و7 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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