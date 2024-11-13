ضبط دجال كرموز للنصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، دجال كرموز لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إدعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، وتم أتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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