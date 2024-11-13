ضبط أشهر مزور للمحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى القاهرة 

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (خطابات منسوبة لعدد من الجهات "مزورة" – 500 إيصال تبرعات منسوب صدورها لعدد من الجهات "مزورة" – 50 إيصال تفويض بإستلام مبالغ مالية – 2 أكلاشيه – دليل تليفونات "يستخدمه المتهم فى الحصول على أرقام الهواتف الخاصة بأصحاب الشركات والمؤسسات التجارية – 7 بطاقات دفع إلكترونى – 10 شرائح خطوط هواتف محمولة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى – عدد 5 هواتف محمولة - جهاز حاسب آلى وطابعة "بفحص الإجهزة الإلكترونية المضبوطة فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.