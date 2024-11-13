سقوط 3 تشكيلات عصابية ولص لسرقة سيدة أجنبية وسيارة ولودر وهواتف محمولة بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 تشكيلات عصابية ولص لقيامهم بسرقة سيدة أجنبية وسيارة ولودر وهواتف محمولة بمناطق متفرقة من العاصمة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على لص سرق سيدة أجنبية تحت تهديد السلاح داخل شقتها بدائرة قسم شرطة الجمالية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل “له معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الجمالية، لقيامه بالدلوف لشقة إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" من نافذة الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض وسرقة "مبلغ مالى"، وعُثر بحوزته على (مبلغ مالى "المستولى عليه" – سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الآيس)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

كما سقط فى قبضة أجهزة الأمن بالقاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف بدائرة قسم شرطة شبرا.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين “لهما معلومات جنائية” لقيامهما بسرقة "هاتف محمول" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة شبرا، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأقرا لارتكابهما 2 واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى القبض على عاطلين لسرقتهما سيارة ربع نقل بدائرة قسم شرطة القطامية

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة "سيارة ربع نقل" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية بإستخدام سيارة أخرى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.



كما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائقين لقيامهما بسرقة لودر بدائرة قسم شرطة بدر

تعود الواقعة عندما تم ضبط سائقين "لهما معلومات جنائية" وآخر "عميل سيئ النية لقيامهم بسرقة "لودر" بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهم ضبط اللودر المستولى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.