ضبط هارب من حكم بالإعدام فى الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد وسرقة") بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.