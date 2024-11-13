ضبط هارب من حكم بالإعدام فى الدقهلية
تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان إختباء (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، ومطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى جناية "قتل عمد وسرقة") بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام الجنائية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.