أخبار الفن اليوم: محمد هنيدي يشارك في رمضان 2025 بمسلسل "شهادة معاملة أطفال".. أحمد داش يحتفل بخطبته.. وانتهاء أزمة فيلم التاروت

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي

أعلن الفنان محمد هنيدي، عن مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج وائل فرج.

ونشر محمد هنيدي، البوستر التمهيدي لمسلسل شهادة معاملة أطفال، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله.. شهادة معاملة أطفال في رمضان ربنا يكرمنا يارب رمضان".

احتفل الفنان الشاب أحمد داش ، بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في حفل عائلي بسيط اقتصر علي الأسرة والأصدقاء المقربين



أحمد داش يحتفل بخطبته

ظهرت علامات الفرحة والسعادة علي أحمد داش خلال احتفاله بحفل خطبته

ومن ناحية أخرى يواصل صناع فيلم “نجوم الساحل” بطولة الفنان أحمد داش والفنانة مايان السيد، تصوير أحداث ومشاهد العمل، وذلك خلال الفترة الحالية، تمهيدا لدخول العمل مرحلة المونتاج فور انتهاء تصويره.

فيلم نجوم الساحل

يتضمن الفيلم قصة حب تجمع بين شخصيتي أحمد داش ومايان السيد، حيث تدور الأحداث حول سعي أحمد داش للوصول إلى مايان السيد، فيقوم بالسفر خصوصًا إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يجسد دوره الفنان علي صبحي.

فيلم أوراق التاروت ، أسدل الستار على أزمات فيلم “أوراق التاروت” بعد إن قامت الشركة المنتجة بالتعديلات التي طالبتها الرقابة على المصنفات الفنية، وحددت موعد عرضه ليكون 10 يناير عام 2025.

ويذكر أن هناك ثلاثة مشاهد اعترضت عليهم اللجنة الفنية داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وطالبت من القائمين على العمل حذف أحدهم وتعديل المشهدين الآخرين، وإعادة تصوريهما، مما أجل عرض العمل خلال الفترة الماضية.



أبطال فيلم "أوراق التاروت"

وفيلم "أوراق التاروت" يجمع مجموعة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور "طفل الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن تكريم الممثلة منى زكي خلال فعاليات الدورة الرابعة.



وأكد المهرجان أن منى زكي تعتبر رمزًا للسينما المصرية، وتميزت بموهبتها المتنوعة في التمثيل والرقص والغناء، وعملت مع كبار الأسماء من الممثلين والمخرجين، ولعبت دورًا كبيرًا في صناعة السينما يستوجب الاعتراف.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن اختيار فيلم "ضي" (سيرة أهل الضي) إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الرابعة المقرر أن تبدأ في 5 ديسمبر المقبل.

قررت الشركة المنتجة لمسلسل برمودا بطولة الفنان سامح حسين تأجيل عرضه إلي بعد موسم رمضان 2025.



وقال سامح حسين إن المسلسل تأجل بسبب ضيق الوقت، حيث مازال في مرحلة الكتابة، هذا بجانب انشغاله بتصوير عملين آخرين خلال الفترة الحالية.

وأضاف سامح أنه سوف يبدأ تصوير المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، ومن المحتمل أن يعرض خارج السباق الرمضاني

تأجيل مسلسل سامح حسين

ويعكف سامح حسين بالوقت الحالي لتجهيز فيلمين جديدين الأول بعنوان تحت الطلب والفيلم الثاني استنساخ ومن المقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

احتفل المايسترو هاني فرحات بعقد قرانه على “دنيا جمعة” المدير التنفيذي لمهرجان الموسيقى العربية.



تم عقد القران بمنزل العروس، وسط حضور عدد محدود من أفراد العائلة.

ونشر تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عددا من الصور لعقد القران عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهنأ العروسين بالمناسبة السعيدة.

عبرت الفنانة مريم سعيد صالح عن حزنها من عدم وجود أي عروض لها للمشاركة في الأعمال الفنية.



حيث قالت عبر حسابها على موقع فيس بوك “أصبحت يائسة تماما أن يجيلي شغل تاني في مجال التمثيل رغم اني كنت جادة وملتزمة في عملي ورغم طلبي المتكرر للعمل ورغم مكالماتي ورسايلي المتكررة لكل القائمين علي العمل التي أصبحت لا تجدي”.

وتابعت "حزينة جدا وأكاد احتضر حزنا ويأسا ولا ادري لماذا لا يتم الاستعانة بي رغم احتياجي للعمل وطلبي له أكثر من مرة وقد تحدثت لنقيبي الدكتور الفاضل أشرف زكي، عن الأمر ومشكورًا ساعدني بطريقة أخرى لكنني أريد العمل".