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ثقافة وفنون

منتج "أوراق التاروت": حصلنا على موافقة من الرقابة والعمل يناقش قضايا التحرش بالأطفال

اوراق التاروت. فيتو
اوراق التاروت. فيتو

أكد المنتج بلال صبري، أن فيلم "أوراق التاروت" لم يُمنع من قبل الرقابة بعرضه في السينمات، بل أخذ على موافقة رقابية منذ عام ونصف إلا أن الرقابة قد اختلط عليها الأمر عقب تسريب مشهد من أحداث الفيلم.

وتابع بلال صبري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" أن الفيلم سيعرض في رأس السنة بدور العرض السينمائي، معقبًا:"هل معقول في منتج أنتج أفلام كتيرة يعمل مشهد زي المشهد ده، أنا تعبت وبقالي أسبوع مش بعرف أنام ومش عاوز أتكلم في حاجه زي دي، هو كل الموضوع أن في 3 حيوانات بالعمل كلب وقطة وبغبان".


وأشار بلال صبري إأن الرقابة إلى عترضت على اسم الفيلم حيث قمنا بتغييره من "التاروت" لـ "أوراق التاروت"، وحصلنا على التصريح ومن المفترض عرض العمل ونناقش فيه سلبيات ما يتعرض فيه الأطفال من تحرش والقانون يعاقب على ذلك.


وكشف بلال صبري حقيقة المشهد المثير للجدل لـ رانيا يوسف قائلا:"رانيا مربية كلب في البيت وجوزها كان بيخونها قالتاله خلي بالك الكلاب أوفي من البشر ونزلت الكلمة دي من سنة على صفحتها والكلمة بتتقال عادي".

وأختتم بلال صبري حديثه قائلًا، "أنه لا يمكن أن تقدم رانيا يوسف مشهد تخون فيه زوجها مع كلبها، كون لديها أطفال وهذا الكلام غير صحيح وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات لأنها تضر بالفيلم وأبطاله".

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