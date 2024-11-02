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ثقافة وفنون

محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة ويغني مع أوكا (صور)

حفل خطوبة ابنة محمد
حفل خطوبة ابنة محمد هنيدي، فيتو

احتفل  الفنان محمد هنيدي، خلال الساعات الماضية بحفل خطوبة ابنته فريدة في أجواء عائلية بين الأسرة والأصدقاء.

حفل خطوبة ابنة محمد هنيدي

وفاجأ محمد هنيدي الحضور في حفل خطوبة ابنته فريدة بالرقص والغناء مع أوكا وسط عدد كبير من حضور الأسرة والأصدقاء.

 

فيلم الجواهرجي

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي كان مشغولا الفترة الماضية بتصوير أحدث أعماله السينمائية، وهو فيلم "الجواهرجي" الذي يجمعه بالفنانة منى زكي وسوف يعرض بالسينمات خلال الفترة القادمة.

كما كان آخر أعمال الفنان محمد هنيدي فيلم “مرعي البريمو” الذي عرض منذ قرابة عامين ولم يحقق النجاح الكبير، وكان العمل من بطولة غادة عادل ومحمد محمود وإخراج سعيد حامد.

 

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