سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "تحت الطلب"

كشفت الفنانة سلوى عثمان تفاصيل مشاركتها في الفيلم الكوميدي “تحت الطلب” بطولة الفنان سامح حسين.

وقالت سلوى عثمان لـ فيتو، إنها تظهر كضيفة شرف في الفيلم، وصورت دورها مؤخرا واستغرق التصوير يوم واحد، والكواليس كانت لطيفة.

من ناحية أخرى أضافت أنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا” بمنطقة دهشور، والذي سيعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل حياة أو موت

في جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطاوع.

ومسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.