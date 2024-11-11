انتهاء أزمة فيلم التاروت، وهذا موعد عرضه

فيلم أوراق التاروت ، أسدل الستار على أزمات فيلم “أوراق التاروت” بعد إن قامت الشركة المنتجة بالتعديلات التي طالبتها الرقابة على المصنفات الفنية، وحددت موعد عرضه ليكون 10 يناير عام 2025.



ويذكر أن هناك ثلاثة مشاهد اعترضت عليهم اللجنة الفنية داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وطالبت من القائمين على العمل حذف أحدهم وتعديل المشهدين الآخرين، وإعادة تصوريهما، مما أجل عرض العمل خلال الفترة الماضية.



أبطال فيلم "أوراق التاروت"

وفيلم "أوراق التاروت" يجمع مجموعة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، يوسف منصور "طفل الغزالة رايقة"، وكنزي رماح.

والفيلم من تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء، حيث تجسد رانيا يوسف شخصية "ماري" التي تعاني من أزمة نفسية بعد الحادثة.