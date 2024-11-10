الأحد 10 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

سامح حسين يصور فيلما جديدا بعنوان "تحت الطلب"

سامح حسين
سامح حسين

بدأ الفنان سامح حسين تصوير فيلم جديد يحمل اسما مؤقات “تحت الطلب”، حيث يعكف حاليأ على تصوير المشاهد الداخلية للفيلم داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة الشيخ زايد.

وقال سامح حسين في تصريح خاص لفيتو: إن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن قصة الفيلم مختلفة، ويناقش بعض الموضوعات الهامة بشكل كوميدي اجتماعي.

وأضاف سامح أنه يريد دائما أن يقدم عملًا فنيا يحتوى على قضية أو مشكلة إجتماعية هامة، حتى تحقق المعادلة، وهي تقديم عمل سينمائي ومشاركة المجتمع قضاياه

 

 

فيلم ساندوتش عيال

يشار إلى أن سامح حسين عرض له على المنصات فيلم 'ساندوتش عيال'، ﺇﺧﺮاﺝ هاني حمدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق رمضان، وتواجد كذلك في بطولة العمل كل من الفنانة نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح.

تتمحور قصة العمل في قالب كوميدي، حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.

 

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الفنان الكوميدي سامح حسين الفنان سامح حسين سامح حسين

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