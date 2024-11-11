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ثقافة وفنون

خروج مسلسل برمودا لـ سامح حسين من السباق الرمضاني 2025

سامح حسين، فيتو
سامح حسين، فيتو

قررت الشركة المنتجة لمسلسل برمودا بطولة الفنان سامح حسين تأجيل عرضه إلي بعد موسم رمضان 2025.

وقال سامح حسين إن المسلسل  تأجل بسبب ضيق الوقت، حيث مازال في مرحلة الكتابة، هذا بجانب انشغاله بتصوير عملين آخرين خلال الفترة الحالية.

وأضاف سامح أنه سوف يبدأ تصوير المسلسل عقب شهر رمضان المقبل، ومن المحتمل أن يعرض خارج السباق الرمضاني 

تأجيل مسلسل سامح حسين 

ويعكف سامح حسين بالوقت الحالي لتجهيز فيلمين جديدين الأول بعنوان تحت الطلب والفيلم الثاني استنساخ ومن المقرر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

 

وبدأ الفنان سامح حسين تصوير فيلم جديد يحمل اسما مؤقتا “تحت الطلب”، حيث يعكف حاليأ على تصوير المشاهد الداخلية للفيلم داخل أحد الاستوديوهات بمنطقة الشيخ زايد.

وقال سامح حسين في تصريح خاص لفيتو: إن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن قصة الفيلم مختلفة، ويناقش بعض الموضوعات الهامة بشكل كوميدي اجتماعي.

وأضاف سامح أنه يريد دائما أن يقدم عملًا فنيا يحتوى على قضية أو مشكلة إجتماعية هامة، حتى تحقق المعادلة، وهي تقديم عمل سينمائي ومشاركة المجتمع قضاياه

فيلم ساندوتش عيال

يشار إلى أن سامح حسين عرض له على المنصات فيلم 'ساندوتش عيال'، ﺇﺧﺮاﺝ هاني حمدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ طارق رمضان، وتواجد كذلك في بطولة العمل كل من الفنانة نور قدري، إسماعيل فرغلي، إيمان السيد، إبرام سمير، يوسف صلاح.

تتمحور قصة العمل في قالب كوميدي، حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.

 

 

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مسلسل سامح حسين سامح حسين موسم رمضان 2025

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