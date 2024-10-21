الجامعة البريطانية تكرم الموسيقار هاني فرحات

كرمت كلية الإعلام بالجامعة البريطانية وعميدها الدكتور محمد شومان الموسيقار هاني فرحات لنجاحاته المتكررة عالميا وعربيا وأخرها قيادته لأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية ومن قبله الأوركسترا الفرنسي كأول عربي يصل إلي هذه المكانة الدولية،بالإضافة إلي قيادته حفلات اكبر النجوم العرب.

ودار نقاش مع الطلاب حضره أساتذة الكلية والجامعة حول الموسيقى وصناعتها وتأثيرها النفسي والتطورات التي طرأت عليها، وقال الدكتور محمد شومان عميد الكلية في بداية اللقاء أن الموسيقار هاني فرحات صنع نجومية كبيرة وقدم كل النوعيات الموسيقي، وقاد أكبر الأوركسترا في العالم ودائم التطور.

وتحدث الموسيقار هاني فرحات حول الموسيقي وضرورة ان يهتم الموسيقي بتعلم اصولها وآلاتها وألا يعتمد على التكنولوجيا فقط، وشرح الطريقة الأنسب لتقديم الموسيقى التصويرية بقراءة السيناريو جيد لتحديد نوعه وتأليف موسيقي مناسبة لكل عمل حسب تصنفيه.

كما تحدث عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الموسيقى، وحث فرحات الطلاب الراغبين في التخصص بتعلم الموسيقى بكثرة الاستماع إليها حتى لا يقعوا في فخ التكرار وأن تكون لديهم ثفافة موسيقية.

وبعد اللقاء قام فرحات بجولة في الجامعة بصحبة الدكتور شومان زار خلالها مكتبة الجامعة واستقبله الدكتور طارق محرم مدير المكتبة، وبعدها زار كلية طب الأسنان استقبله فيها دكتور طارق عباس عميد الكلية.