أخبار مصر اليوم: نقابة الأطباء تحقق في اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى.. التعليم تعلن عن خطة لتقليل عدد لجان الثانوية.. والأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)
التابلت، كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، كواليس سحب أو استعادة أجهزة التابلت من طلاب الثانوية العامة.
شيخ الأزهر يلتقي محمد بن زايد في أذربيجان
التقى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركة فضيلته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29).
كشف حساب السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024 (فيديو)
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العربية الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًا إسلاميًا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.
شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار خفيفة، غدا الثلاثاء، على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
افتتاح المعرض السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس
نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المعرض الخيري للملابس الشتوية.
نقابة الأطباء تحقق في اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى
أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية
ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية؛ اجتماع مجلس إدارة المركز، وأمانة عمر سالم مدير المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز، وذلك بمقر أمانة المجلس.
رئيس المجلس الأوروبي: أوروبا تحتاج إلى منهجية الأزهر الوسطية في تدريب الأئمة
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في مقر إقامة فضيلته في العاصمة الأذربيجانية باكو؛ حيث أكد فضيلته أن هذا اللقاء فرصة للاستماع للهموم المتبادلة والآلام والمآسي الإنسانية التي تجاوزت كل حدود العقل والمنطق وندعو الله أن يعجل بنهايتها.
الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو)
واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من الشوارع بحي إمبابة، وشملت أعمال التطوير التي بدأت مؤخرًا إزالة كافة التعديات والبروز بشارع عسران عبد النعيم، حيث تم إزالة 38 عربة تجارية “تاندة” و5 أكشاك مخالفة و14 حاجزًا إسمنتيًا كانت تتعدى على خط التنظيم.
بعد تشويه مقبرة ميروكا بسقارة، الآثار تتخذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين
شهدت مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير علي أحد جوانب المقبرة.
التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة الجمعة المقبلة ودراسة تعميم التجربة
قررت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة إقامة السوق الواحد، وذلك يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر، بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات، وذلك في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ومن ضمن آلياتها إقامة أسواق اليوم الواحد.
التعليم: خطة لتقليل عدد لجان الثانوية وتدابير للتشويش على وسائل الغش الإلكترونية
قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
وزيرة البيئة تغادر إلى أذربيجان ضمن وفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء للمشاركة في COP29
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن رئيس الجمهورية.
رئيس القابضة للمطارات عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa)
تم تعيين المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي ممثلا عن جمهورية مصر العربية كعضو دائم بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.
وزير البترول يلتقي أعضاء لجنة الغاز بغرفة التجارة الأمريكية
التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وشارك في اللقاء المهندس عمرو ابوعيطة رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل العالمية في مصر، والمهندس كريم الدسوقى نائب الرئيس والمدير الاقليمى لشركة بكتل العالمية في مصر وشرق المتوسط.
وزير التعليم: لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية، والتقييمات الأسبوعية مهمة
قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.
التموين تتسلم سوقا استهلاكيا في العاشر من رمضان لتلبية احتياجات المواطنين
تسلمت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين سوقا استهلاكيا وتجاريا في مدينة العاشر من رمضان.
وزير الأوقاف: التوعية بمخاطر الإدمان على رأس أولويات الوزارة
أكد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أن إطلاق الخطه الوطنيه لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والمخدرات 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية فى غاية الأهمية، قائلا: رؤية الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع هذه الاستراتيجية يأتي بهدف حماية العقل البشرى الذى كرمه الله وخلقه لإعمار الكون.
بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف
شهدت مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بـ تشويه جزء من حوائط أحد جوانب المقبرة.
إحباط محاولة تهريب 139 جهاز تنصت وتجسس في مطار برج العرب
تمكن رجال الجمارك بـ مطار برج العرب الدولي برئاسة وليد عيسى مدير إدارة الجمرك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
تعيين الدكتور أحمد مصطفى رئيسا لهيئة التأمين الصحي
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعيين الدكتور أحمد مصطفي، استشاري الأنف والأذن بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رئيسا لهيئة التأمين الصحي بدلا من الدكتور محمد ضاحي بعد إقالته من منصبه.
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