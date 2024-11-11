أخبار مصر اليوم: نقابة الأطباء تحقق في اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى.. التعليم تعلن عن خطة لتقليل عدد لجان الثانوية.. والأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

التابلت، كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، كواليس سحب أو استعادة أجهزة التابلت من طلاب الثانوية العامة.

التقى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركة فضيلته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29).

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة العربية الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزة ولبنان والخروج ببيان مشترك يدعم موقفًا عربيًا إسلاميًا موحدًا في مواجهة التداعيات المستمرة للتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار خفيفة، غدا الثلاثاء، على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المعرض الخيري للملابس الشتوية.

أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية؛ اجتماع مجلس إدارة المركز، وأمانة عمر سالم مدير المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز، وذلك بمقر أمانة المجلس.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، في مقر إقامة فضيلته في العاصمة الأذربيجانية باكو؛ حيث أكد فضيلته أن هذا اللقاء فرصة للاستماع للهموم المتبادلة والآلام والمآسي الإنسانية التي تجاوزت كل حدود العقل والمنطق وندعو الله أن يعجل بنهايتها.

واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من الشوارع بحي إمبابة، وشملت أعمال التطوير التي بدأت مؤخرًا إزالة كافة التعديات والبروز بشارع عسران عبد النعيم، حيث تم إزالة 38 عربة تجارية “تاندة” و5 أكشاك مخالفة و14 حاجزًا إسمنتيًا كانت تتعدى على خط التنظيم.

شهدت مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير علي أحد جوانب المقبرة.

قررت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة إقامة السوق الواحد، وذلك يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر، بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات، وذلك في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ومن ضمن آلياتها إقامة أسواق اليوم الواحد.

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP29، ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذى يشارك نيابة عن رئيس الجمهورية.

تم تعيين المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والعضو المنتدب التنفيذي ممثلا عن جمهورية مصر العربية كعضو دائم بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا.

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وشارك في اللقاء المهندس عمرو ابوعيطة رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل العالمية في مصر، والمهندس كريم الدسوقى نائب الرئيس والمدير الاقليمى لشركة بكتل العالمية في مصر وشرق المتوسط.

قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ بالتعقيب على طلبات المناقشة، وتساؤلات النواب، خلال الجلسة لتوضيح رؤية الوزارة وآلياتها تجاه عدد من الملفات ذات الصلة بضبط المنظومة التعليمية.

تسلمت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بوزارة التموين سوقا استهلاكيا وتجاريا في مدينة العاشر من رمضان.

أكد الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف أن إطلاق الخطه الوطنيه لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والمخدرات 2024-2028 تحت رعاية رئيس الجمهورية فى غاية الأهمية، قائلا: رؤية الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مع هذه الاستراتيجية يأتي بهدف حماية العقل البشرى الذى كرمه الله وخلقه لإعمار الكون.

شهدت مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بـ تشويه جزء من حوائط أحد جوانب المقبرة.

تمكن رجال الجمارك بـ مطار برج العرب الدولي برئاسة وليد عيسى مدير إدارة الجمرك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان قرار رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تعيين الدكتور أحمد مصطفي، استشاري الأنف والأذن بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رئيسا لهيئة التأمين الصحي بدلا من الدكتور محمد ضاحي بعد إقالته من منصبه.