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شيخ الأزهر يلتقي محمد بن زايد في أذربيجان

شيخ الازهر، فيتو
شيخ الازهر، فيتو
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التقى فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركة فضيلته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29).

شيخ الأزهر يلتقي الشيخ محمد بن زايد في أذربيجان

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر عمق العلاقات التي تربط الأزهر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودور الشيخ محمد بن زايد في دعم جهود الأزهر العالمية، ودعم العديد من المبادرات المشتركة، وفي مقدمتها مبادرة مجلس حكماء المسلمين، مشيدًا بالنهج الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة ورعايتها للكثير من الفعاليات والمشاريع العالمية في مجالات التَّسامح والإخاء الإنساني.

من جانبه، أكَّد الشيخ محمد بن زايد، عمق العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشَّريف، والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتَّفاهم على المستويين الإقليمي والدولي، معربًا عن تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي خاصة في مجال نشر الوسطيَّة والتَّعايش.

كما تطرَّق اللقاء إلى الدور المهم للقادة الدينيين والمؤسسات الدينية في تعزيز الوعي بخطورة التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على البيئة، والتضامن من أجل رفع الوعي بأهمية العمل المناخي على المستوى الدولي لما فيه خير البشرية وحماية كوكب الأرض من المخاطر التي يتعرَّض لها.

حضر اللقاء، الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب، رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرِّئاسة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.

 

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شيخ الأزهر الأكبر الدكتور أحمد الطيب الإمارات العربية احمد الطيب شيخ الازهر دولة الإمارات العربية المتحدة

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