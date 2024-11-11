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افتتاح المعرض السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية المعرض الخيري للملابس الشتوية.

افتتاح المعرض  السنوي للملابس والمستلزمات بكلية الآداب جامعة عين شمس


المعرض تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وإشراف حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أقيم المعرض الخيري السنوي.


وقد أشادت حنان كامل بالمعرض حيث أنه شهد إقبالا كبيرا من جانب الطلاب والعاملين سواء من داخل الكلية أو خارجها، كما أشادت بالتنظيم الجيد للمعرض من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأكدت على حرصها وتشجيعها المستمر لكل الفعاليات التي تسهم في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية لغير القادرين من الطلاب والعاملين بالجامعة والكلية.


كما أوضحت  حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعروضات تضمنت ملابس، وأحذية، وشنط، وإكسسوارات من أجود الماركات المصرية والعالمية تناسب موسم الشتاء وتلبي احتياجات الأسرة،بهدف تحقيق الدعم، والتكافل الاجتماعي،وأشارت بأن المعرض استمر من العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا وقد اشتمل على ما يزيد عن  ١٥٠٠٠ قطعة مختلفة المقاسات والموديلات بأسعار رمزية.

كما وجهت حنان سالم الشكر والتقدير والاحترام لإدارة  الجامعة ممثلة في محمد ضياء رئيس الجامعة، وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على دعم الأنشطة الاجتماعية.


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