أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية

ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية؛ اجتماع مجلس إدارة المركز، وأمانة عمر سالم مدير المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز، وذلك بمقر أمانة المجلس.

وقام الدكتور مصطفى رفعت فى بداية الاجتماع بتوجيه الشكر أعضاء المجلس في دورته الحالية نظرًا لانتهاء مدتها.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بوحدات مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية فيما يخص المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.

كما تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي والخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية مثل اشتراكات الجامعات والنطاقات والاستضافة.