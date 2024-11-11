الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

 ترأس الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مجلس إدارة مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية؛ اجتماع مجلس إدارة المركز، وأمانة عمر سالم مدير المركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الخارج ومديري وحدات المركز، وذلك بمقر أمانة المجلس.

وقام الدكتور مصطفى رفعت فى بداية الاجتماع بتوجيه الشكر أعضاء المجلس في دورته الحالية نظرًا لانتهاء مدتها.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بوحدات مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية فيما يخص المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات. 

كما تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بشهادة أساسيات التحول الرقمي والخدمات المقدمة من شبكة الجامعات المصرية مثل اشتراكات الجامعات والنطاقات والاستضافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المجلس الأعلى للجامعات الاعلى للجامعات الجامعات المصرية مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية الدكتور مصطفى رفعت

مواد متعلقة

رئيس القابضة للمطارات عضوًا بمجلس إدارة المجلس الدولي للمطارات (ACI Africa)

إحباط محاولة تهريب 139 جهاز تنصت وتجسس في مطار برج العرب

مدينة الأبحاث العلمية تناقش تحويل النفايات البحرية إلى ابتكارات بيولوجية

اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تُعلن فتح باب التقدم لزمالات في العلوم الطبيعية

أماني أسامة عميدًا لـصيدلة عين شمس ( بروفايل)

موعد انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات

أخبار مصر اليوم، التابلت هيرجع المخازن قرار عاجل من التعليم، الأرصاد تزف بشرى لسكان القاهرة، النقل العام بديل للمترو في حالة توقفه بسبب الأمطار

صابرين جابر عبدالجليل رئيسًا لجامعة الأقصر "بروفايل"

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

8 قادة غائبين عن القمة العربية الإسلامية بالرياض 2024

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

تفاصيل ضبط لاعب منتخب مصر السابق على غزال لاتهامه بقضايا نصب

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى فيديو لـ طبيبة تنتهك فيه حقوق المريضات

الشرقية للدخان: نراجع تكلفة السجائر شهريا، وهذه أسباب الزيادات الجديدة

منوعات

المزيد

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

امرأة تدخل موسوعة جينيس بأكبر كمية حليب أم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

تفسير حلم عضة الفأر في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الحزن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads