الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو)

واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من الشوارع بحي إمبابة، وشملت أعمال التطوير التي بدأت مؤخرًا إزالة كافة التعديات والبروز بشارع عسران عبد النعيم، حيث تم إزالة 38 عربة تجارية “تاندة” و5 أكشاك مخالفة و14 حاجزًا إسمنتيًا كانت تتعدى على خط التنظيم.

ويأتي هذا الإجراء بهدف توسعة الشارع واستكمال أعمال الرصف والتطوير، كما تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للخطة الاستثمارية التي وضعتها المحافظة لتطوير حي إمبابة.

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وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتسهيل حركة المرور، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.