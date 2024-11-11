الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تواصل أعمال تطوير شوارع إمبابة وإزالة التعديات (فيديو)

ازالة التعديات
ازالة التعديات

واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير عدد من الشوارع بحي إمبابة، وشملت أعمال التطوير التي بدأت مؤخرًا إزالة كافة التعديات والبروز بشارع عسران عبد النعيم، حيث تم إزالة 38 عربة تجارية “تاندة” و5 أكشاك مخالفة و14 حاجزًا إسمنتيًا كانت تتعدى على خط التنظيم.

ويأتي هذا الإجراء بهدف توسعة الشارع واستكمال أعمال الرصف والتطوير، كما تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للخطة الاستثمارية التي وضعتها المحافظة لتطوير حي إمبابة.

شاهد الفيديو من هنا

وتهدف هذه الجهود إلى تحسين المظهر الحضاري للحي، وتسهيل حركة المرور، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ازالة كافة التعديات محافظة الجيزة أعمال التطوير اعمال الرصف والتطوير

مواد متعلقة

وزيرة البيئة تغادر إلى أذربيجان ضمن وفد رسمي برئاسة رئيس الوزراء للمشاركة في COP29

مختار باباييف: مؤتمر COP29 يشهد نقاشات بناءة وشفافة

تشميع مصنع بالجيزة يستخدم مخلفات الدواجن في صناعة اللانشون والسجق والبرجر (صور)

وكيل تعليم الجيزة تختار نخبة من المعلمين لمتابعة المدارس اليابانية (صور)

أذربيجان توقع إعلانًا في COP29 لحماية الأطفال والشباب في مواجهة تغير المناخ (صور)

تسليم رئاسة مؤتمر الأطراف COP 29 إلى أذربيجان

وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة برطس الإعدادية لهذا السبب

مرحلة جديدة من العمل المناخي، انطلاق مؤتمر COP29 في أذربيجان (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار في 5 بنوك اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024

شرط إيجاريا قبل القدوم إلى القاهرة لـ الانضمام إلى الزمالك

التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء

كان نازل يصلي الفجر، مصرع طبيب سقط من باب "الأسانسير" في بورسعيد

النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا فى فيديو لـ طبيبة تنتهك فيه حقوق المريضات

لسنا أقل من المغرب، حسام حسن، أسعى للتأهل للمونديال وتحقيق إنجاز جديد

بعد تسريب فيديو يسب الريدز، إيقاف حكم مباراة ليفربول وأستون فيلا (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

بسبب نكتة، جدل في الصين من تزايد وتيرة السخرية من الرجال

الأمير هاري يعلق على عدم حضوره احتفالات "الأحد التذكاري"

إرسال رائد فضاء هندي بصاروخ أمريكي للمحطة الدولية في 2025

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 11- 11- 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلية

أسعار السكر اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كولر مع الأهلي في عيد ميلاده الـ64 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المفتاح في المنام وعلاقته بالثروة والسلطة والرزق الوفير

كيف تكون الجنة ميراثا؟، تفسير الشعراوي للآية 85 من سورة الشعراء

تفسير حلم الحريق بالمنام وعلاقته بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads