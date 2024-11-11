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التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بالقاهرة الجمعة المقبلة ودراسة تعميم التجربة

وزير التموين، فيتو
وزير التموين، فيتو

قررت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة إقامة السوق الواحد، وذلك يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر، بمدينة نصر أمام مسجد آل رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات، وذلك في إطار توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ومن ضمن آلياتها إقامة أسواق اليوم الواحد .

التموين: افتتاح مبادرة سوق اليوم الواحد بمحافظة القاهرة يوم الجمعة القادم ودراسة تعميم التجربة

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه سيتم فتح السوق من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً ويتم طرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات ويتم إتاحة وتوفير كميات كبيرة من السلع.

وأوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع 50 شركة تشمل شركات القطاع العام والخاص ويتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية وجاري تعميم تجربة السواق الواحد علي مستوى الجمهورية.

تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار

وأشار الدكتور شريف فاروق، الي أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مؤكدًا أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

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