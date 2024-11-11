وزير البترول يلتقي أعضاء لجنة الغاز بغرفة التجارة الأمريكية

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وشارك في اللقاء المهندس عمرو ابوعيطة رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل العالمية في مصر، والمهندس كريم الدسوقى نائب الرئيس والمدير الاقليمى لشركة بكتل العالمية في مصر وشرق المتوسط.

وكذلك شارك كريستيان سفندسن المدير الإقليمى للدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الاقليمى لشركة بريتش بتروليوم العالمية في مصر، وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية للغرفة.



وفي بداية اللقاء، أكد المهندس كريم بدوى على التعاون والشراكة المتميزة مع الشركات الامريكية في قطاع البترول والغاز حيث يولى القطاع أهمية لدعم وتوثيق التعاون مع شركاؤه العالميين والحوار المتبادل للتعرف على كافة الرؤى والآراء للشركاء والتي من شأنها الاسهام في دعم جهود القطاع لإطلاق إمكانياته وقدراته بالشكل الأمثل وتحقيق النجاحات المشتركة، مشيدًا بالتعاون مع غرفة التجارة الامريكية لتنمية وتطوير أوجه الشراكة مع الشركات الامريكية والعالمية.



والقى الوزير الضوء خلال اللقاء على استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا أننا نمضى في تنفيذ السياسات الداعمة لتشجيع أنشطة الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من قدرات مصافى التكرير المصرية ومصانع البتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة وعائد اقتصادى، وتعظيم التعاون والتكامل الاقليمى والدولى مع مصر لتعزيز دورها كمركز اقليمى للطاقة، وتنويع مزيج الطاقة وكفاءة استهلاكها وخفض الانبعاثات، وجذب الاستثمارات لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة من المعادن، مع أولوية الحفاظ على السلامة في جميع الأعمال.

زيادة جاذبية الاستثمار في قطاع البترول والغاز

وأكد الوزير تواالجهود لإزالة التحديات التي تواجه الاستثمار، وتحقيق نتائج إيجابية خاصة فيما يتعلق بتحديات سداد المستحقات المتراكمة لشركاء الإنتاج، لافتًا في هذا الصدد الى أهمية مبادرة الحوافز الإنتاجية التي اطلقتها الوزارة في سبتمبر الماضى للمساهمة في تشجيع الشركاء وخفض المستحقات.

وشدد أن الوزارة منفتحة على التعاون والحوار مع المستثمرين والشركاء واتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع البترول والغاز لاسيما مع توافر الفرص الاستثمارية الجاذبة، وسعيًا من الوزارة للإسراع في اكتشاف واستغلال الموارد التي تذخر بها مصر بأقل تكلفة ممكنة وبطريقة مسئولة بيئيًا.

وثمن الوزير التعاون مع غرفة التجارة الامريكية والشركات العالمية في تنفيذ برامج بناء القدرات البشرية بقطاع البترول والتى تمثل أهمية كبيرة لدعم خطط الدولة في تنمية العنصر البشرى والتي يتابعها ويوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية قصوى.

استراتيجية عمل وزارة البترول للتطوير ورفع الكفاءة

ومن جانبهم استعرض المهندس عمرو ابوعيطة رئيس اللجنة وأعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الامريكية محاور عمل اللجنة لدعم استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير ورفع الكفاءة.

وأشار في هذا الصدد الى خطط العمل في مجال إزالة الكربون من صناعة البترول والغاز ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وثمار التعاون للمساهمة في توفير سبل تمويلية.

وأشار إلى الحصول على خطاب نوايا لدعم التمويل بقيمة 552 مليون دولار من US EXIM BANK، كما استعرضوا نموذج التعاون الناجح مع وزارة البترول في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول في اطار استراتيجية تطوير العنصر البشرى معربين عن تطلعهم الى مزيد من التعاون وخطوات جديدة في هذا المجال.



كما اشار المهندس كريم الدسوقى عضو اللجنة الى الانتهاء من اقامة اول مدرسة خاصة بالسلامة وإدارة المخاطر، في قطاع البترول، فى العين السخنة وجاهزيتها للإفتتاح حيث تم وضع مناهجها وبرامجها وفق احدث النظم العالمية، والتطلع لتكرار هذه التجربة في المواقع المختلفة في اطار دعم ممارسات السلامة بقطاع البترول المصرى.



تعد لجنة البترول والغاز المنبثقة من غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة منصة لتنمية وتطوير أوجه التعاون بين قطاع البترول المصرى والشركات الامريكية بما يعود بالنفع المشترك خاصة في مجالات رئيسية مثل السلامة وازالة الكربون وتنمية العنصر البشرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ