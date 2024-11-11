بعد واقعة مقبرة ميروكا، أول تحرك من الآثار لمنع تشويه المقابر والمتاحف

شهدت مقبرة ميروكا بمنطقة سقارة الأثرية، اليوم الإثنين، واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بـ تشويه جزء من حوائط أحد جوانب المقبرة.

تشوية مقابر سقارة بسقارة

تشويه حوائط مقبرة ميروكا بسقارة

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة شكلت فريقا من المرممين لمعالجة التشوهات التي أحدثها أحد الزائرين بمقبرة ميروكا بمنطقة سقارة، وأن المقبرة عادت لطبيعتها قبل الواقعة المؤسفة.

خطوات منع تكرار تشويه المقابر والمتاحف

من جانبها أكدت نقابة المرشدين السياحيين، على أعضائها بضرورة التنبية على الضيوف والزائرين للمناطق الأثرية بعدم استخدام الفلاش داخل المقابر الأثرية أو المتاحف.

كما شددت النقابة علي أعضائها بضرورة توجيه الزائرين لترك شنط الظهر في المركبات لعدم تلامسها مع الجدران، والتنبيه على كيفية الدخول والخروج وقت الزحام، وعدم لمس التماثيل أو الجدران باي شكل.

وكذلك التشديد على عدم التعامل أو الاستماع لمن يخالف داخل بعض الأماكن بأية طريقة، حيث يعد الحفاظ على الاثار أحد الأعمال التي تدخل في صميم المرشدين السياحيين.