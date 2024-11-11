إحباط محاولة تهريب 139 جهاز تنصت وتجسس في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بـ مطار برج العرب الدولي برئاسة وليد عيسى مدير إدارة الجمرك من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ومنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من مطار جدة علي رحلة طيران اير كايرو اشتبه حسن خفاجة رئيس الوردية في الراكب م.ا.م مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، بتمرير أمتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة خالد منير بدر رئيس قسم الفحص وأحمد محمد سعيد وجرجس ثابت مأموري الفحص وشريف حسن مدير إدارة الفحص بالأشعة أفادوا بوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من محمود عبد الناصر وأحمد حسني وأسماء عدلي مأموري الحركة بحضور حازم عطا الله رئيس قسم الامن الجمركي وهلال الغزالي مدير تعريفة بمكافحة التهريب الجمركي فتبين وجود عدد ١٣٩ جهاز أسود اللون من لدائن بحجم كارت الدفع الالكتروني مزود بمدخل شحن ومدخل لشريحة هاتف محمول sim يشتبه أن يكون جهاز تنصت وتجسس.

وبلغت قيمة المضبوطات ٢٠٨ ألف و٥٠٠ جنيه، وتقدر التعويضات المستحقة بحوالى ٤١٧ ألف جنيه

قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2024.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.