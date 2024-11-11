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التعليم تكشف السبب وراء قرار استعادة التابلت من طلاب الثانوية (فيديو)

التابلت وطلاب الثانوية
التابلت وطلاب الثانوية العامة، فيتو
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التابلت، كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، كواليس سحب أو استعادة أجهزة التابلت من طلاب الثانوية العامة.

 

الهدف من تابلت الثانوية العامة

وقال متحدث التعليم خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “المحور”: إن استخدام التابلت في مرحلة الثانوية العامة الهدف منه الاطلاع على مصادر التعليم المختلفة من مواقع الوزارة والكتب، لذلك فإنه يتم استعادته من الطلاب بعد انتهاء دراستهم.

 

تخلص الطلاب من التابلت 

ولفت إلى أن وزارة التعليم تأكدت من تخلص الطلاب بعد انتهاء الدراسة من التابلت ومنحه لأشخاص آخرين أو بيعه، لذلك ألزمت الطلاب برد الأجهزة بعد الانتهاء من الثانوية العامة. 

 

 

وأشار إلى أن قرار استعادة التابلت سيتم تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام الدراسي، موضحًا أن عملية صيانة أجهزة التابلت تتم من خلال التوكيل الرسمي فقط، لا سيما وأنه له ضمان.

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التعليم وزارة التربية والتعليم التابلت طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

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