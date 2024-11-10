غدًا، ضعف بإمدادات المياه بقريتين في إهناسيا ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، أنه سيكون هناك ضعف في إمدادات المياه عن قريتي منشأة طاهر والبهسمون بمركز إهناسيا، غدًا الاثنين، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، وذلك نتيجة لأعمال التكريك التي يتم تنفيذها بمحطة منشأة طاهر.

بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

وأوضحت شركة مياه بني سويف، في بيان لها، أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود الصيانة والتطوير المستمر لمحطات مياه الشرب في المحافظة، لضمان تحسين جودة وكفاءة الخدمة في المستقبل، مؤكدة أن هذه الأعمال ستؤدي إلى انخفاض مؤقت في ضغط المياه، وهو ما قد يؤثر على مستوى الخدمة في القريتين خلال فترة الأعمال.

وفي هذا السياق، تقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج قد يسببه انقطاع أو ضعف المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها تواصل الجهود لتقليل أثر هذا الانقطاع على الأهالي والمرافق الحيوية، ودعت الشركة جميع المواطنين في القريتين إلى تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه قبل بدء الأعمال، خاصة المخابز والمستشفيات والمرافق العامة التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات المياه.

توفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين

وأضافت الشركة أنه في حالة الحاجة إلى المياه، ستقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مشاكل أو طلبات مياه إضافية.

وتتمنى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف من جميع المواطنين التعاون في هذا الظرف المؤقت، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار حياتهم اليومية بشكل طبيعي خلال فترة الأعمال.