محافظ بني سويف ونقيب الأطباء يضعان حجر الأساس لـ "النادي الاجتماعي"

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتور عماد البنا نقيب أطباء بني سويف، حيث تقدم بدعوة المحافظ لوضع حجر أساس النادي الاجتماعي للأطباء بمدينة بني سويف شرق النيل، أمام كلية الهندسة، في ديسمبر المقبل، وذلك على مساحة تزيد عن 15 ألف متر مربع، في خطوة هامة لتطوير البنية التحتية لمرافق الأطباء في المحافظة.

مكونات النادي الاجتماعي لاطباء بني سويف

ويشمل النادي الاجتماعي الجديد مجموعة متنوعة من المرافق التي تلبي احتياجات الأطباء وأسرهم، حيث يتضمن مبان رياضية واجتماعية، بالإضافة إلى حمامات سباحة، منطقة ترفيهيةالتي ستكون مركزًا للاستجمام والأنشطة الاجتماعية، وسيكون هناك مساحة مخصصة للفعاليات المجتمعية والندوات الطبية التي تسهم في تعزيز الروابط بين الأطباء.

وفي هذا السياق، أعرب محافظ بني سويف عن تهنئته لجميع أعضاء نقابة الأطباء، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحياة الاجتماعية والمهنية للأطباء في المحافظة، من خلال إسهامه في توفير بيئة مناسبة للترفيه والتواصل الاجتماعي بين الأطباء وذويهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء المهني للأطباء.

محافظ بني سويف يلتقي نقيب الاطباء

تحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والاجتماعية للاطباء

ومن جانبه أعرب الدكتور عماد البنا، نقيب أطباء بني سويف، عن شكره وتقديره للمحافظ على دعم هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن النادي الاجتماعي سيكون نقطة تحول في تحسين مستوى الرعاية الاجتماعية والطبية في المحافظة، وسيسهم في تحقيق التكامل بين الجوانب المهنية والاجتماعية للأطباء، حيث من المتوقع أن يُحدث هذا المشروع تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا في المنطقة المحيطة بالنادي.